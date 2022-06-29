SEDEC 2022 Fuarı ATO Congresium'da devam ediyor Fuar alanı Sahil Güvenlik Komutanlığı standı ve sergilenen teçhizatlar Jandarma Genel Komutanlığı standı ve sergilenen teçhizatlar Emniyet Genel Müdürlüğü standı ve sergilenen teçhizatlar AFAD ve TUSAŞ standı Ziyaretçilerin bilgi alması İnsansız hava araçları ANKARA - Anayurt güvenliği ve... Fuar alanı Sahil Güvenlik Komutanlığı standı ve sergilenen teçhizatlar Jandarma Genel Komutanlığı standı ve sergilenen teçhizatlar Emniyet Genel Müdürlüğü standı ve sergilenen teçhizatlar AFAD ve TUSAŞ standı Ziyaretçilerin bilgi alması İnsansız hava araçları ANKARA - Anayurt güvenliği ve savunma tedarik zinciri sektörlerinde faaliyet gösteren sanayiciler için ihracat köprüsü oluşturmak amacıyla düzenlenen ve Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu SEDEC 2022, ATO Congresium'da ikinci gününde devam ediyor. Ziyaretçiler, savunma sanayi şirketlerinin stantlarını gezerek bilgi aldı. AA / Muhammet Fatih Demirci - Güncel Sahil Güvenlik Komutanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Jandarma Güncel Haberler

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