SEDEC 2022 Fuarı Ankara Congresium'da açıldı (2)
AA - Muhammet Fatih Demirci - Güncel
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İçişleri Bakanlığı standı Jandarma personelinin kullandığı kıyafet, silah ve teçhizat Fuar alanını gezen ziyaretçiler Roketsan ürünleri TUSAŞ standı SEDEC 2022 Fuarı Ankara Congresium'da açıldı ANKARA - Anayurt güvenliği ve savunma tedarik zinciri sektörlerinde faaliyet gösteren sanayiciler...
İçişleri Bakanlığı standı
Jandarma personelinin kullandığı kıyafet, silah ve teçhizat
Fuar alanını gezen ziyaretçiler
Roketsan ürünleri
TUSAŞ standı SEDEC 2022 Fuarı Ankara Congresium'da açıldı
ANKARA - Anayurt güvenliği ve savunma tedarik zinciri sektörlerinde faaliyet gösteren sanayiciler için ihracat köprüsü oluşturmak amacıyla düzenlenen SEDEC 2022, Ankara Congresium'da başladı. (2)
AA / Muhammet Fatih Demirci - Güncel