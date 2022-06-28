SEDEC 2022 Fuarı Ankara Congresium'da açıldı (2) İçişleri Bakanlığı standı Jandarma personelinin kullandığı kıyafet, silah ve teçhizat Fuar alanını gezen ziyaretçiler Roketsan ürünleri TUSAŞ standı SEDEC 2022 Fuarı Ankara Congresium'da açıldı ANKARA - Anayurt güvenliği ve savunma tedarik zinciri sektörlerinde faaliyet gösteren sanayiciler... İçişleri Bakanlığı standı Jandarma personelinin kullandığı kıyafet, silah ve teçhizat Fuar alanını gezen ziyaretçiler Roketsan ürünleri TUSAŞ standı SEDEC 2022 Fuarı Ankara Congresium'da açıldı ANKARA - Anayurt güvenliği ve savunma tedarik zinciri sektörlerinde faaliyet gösteren sanayiciler için ihracat köprüsü oluşturmak amacıyla düzenlenen SEDEC 2022, Ankara Congresium'da başladı. (2) AA / Muhammet Fatih Demirci - Güncel İçişleri Bakanlığı Jandarma Ankara Güncel Haberler

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