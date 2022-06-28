SEDEC 2022 Fuarı Ankara Congresium'da açıldı (2) - Haberler

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SEDEC 2022 Fuarı Ankara Congresium'da açıldı (2)

AA - Muhammet Fatih Demirci - Güncel
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İçişleri Bakanlığı standı Jandarma personelinin kullandığı kıyafet, silah ve teçhizat Fuar alanını gezen ziyaretçiler Roketsan ürünleri TUSAŞ standı SEDEC 2022 Fuarı Ankara Congresium'da açıldı ANKARA - Anayurt güvenliği ve savunma tedarik zinciri sektörlerinde faaliyet gösteren sanayiciler...

İçişleri Bakanlığı standı

Jandarma personelinin kullandığı kıyafet, silah ve teçhizat

Fuar alanını gezen ziyaretçiler

Roketsan ürünleri

TUSAŞ standı SEDEC 2022 Fuarı Ankara Congresium'da açıldı

ANKARA - Anayurt güvenliği ve savunma tedarik zinciri sektörlerinde faaliyet gösteren sanayiciler için ihracat köprüsü oluşturmak amacıyla düzenlenen SEDEC 2022, Ankara Congresium'da başladı. (2)

AA / Muhammet Fatih Demirci - Güncel

İçişleri Bakanlığı Jandarma Ankara Güncel Haberler

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