Sedat Peker, Ramazan ayı için on binlerce gıda kolisi hazırlattı
Firari organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Ramazan ayı nedeniyle Türkiye genelindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere on binlerce gıda paketi hazırlattı.
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITILACAK
Hazırlanan yardım paketlerinin, önceden belirlenen illerdeki ailelere gönüllüler ve ilgili ekipler aracılığıyla dağıtılması planlanıyor.
Geçmiş yıllarda da benzer organizasyonlar yapan Peker'in hazırlattığı yardım kolileri bir deponun hangarında görüntülendi.
Kaynak: Haberler.com