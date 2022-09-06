Sedat Peker'in iddiaları sonrası gündeme gelen iş insanı Cihan Ekşioğlu'na suikast girişimi

İstanbul'da geçtiğimiz hafta yaşanan bir suikast girişimi gündemi derinden sarstı. İstanbul Beykoz Konakları'nda pusu kurup silahları ateşlemeye hazır bir şekilde bekleyen motosikletli 2 kişi ihbar edildi. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı şüpheliler emniyete götürüldü üst aramaları yapıldı. Üzerlerinde çelik yelek ve silah bulunan şüphelilerin, silahlarının da ateşlenmeye hazır olması polisin dikkatini çekince araştırma derinleştirildi. Sorguya alınan şüpheliler susma haklarını kullandı.

WHATSAPP YAZIŞMALARINDAN EKŞİOĞLU ÇIKTI

Araştırmaya Organize Suçlar Polisi'nin de dahil olduğu olayda teknik inceleme başlatıldı. Şüphelilerin cep telefonları ve WhatsApp yazışmaları didik didik incelenerek deşifre edildi. İki şüphelinin suikast için bölgeye geldiği belirlendi. tv100'den Levent Albayrak'ın haberine göre hedeflerindeki isim ise ünlü iş insanı Cihan Ekşioğlu'ydu. Ekşioğlu, suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları sonrası gündeme gelmişti.

"FARK ETMEZ ONLARA DA SIKARIZ"

Şüphelilerin "Dalton" kod adını kullanan bir kişiden talimat aldığı, bu kişinin de şüphelilere, Ekşioğlu'nun fotoğrafını gönderdiğini ve "dikkat edin yanında polis korumaları da var" diyerek uyardığı tespit edildi. Şüphelilerin de kendisine, "fark etmez ağabey onlara da sıkarız" dedikleri belirlendi. Teknik incelemenin tamamlanmasıyla şüphelilerin güzergahları da belirlendi. İki kişinin, o bölgede sürekli keşif yaptıkları ortaya çıktı.