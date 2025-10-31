Sedanur Yeşilkaya Koç, Uluslararası Konferansta 'En İyi Bildiri' Ödülünü Kazandı

İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Enformatik Ana Bilim Dalı doktora öğrencisi Sedanur Yeşilkaya Koç, "Psikoterapide Yapay Zeka: NLP Tabanlı Duygu Analizi, AI Psychosis ve Etik Sınırlar" başlıklı bildirisiyle 12. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı'nda (IMISC 2025) "En İyi Bildiri" ödülüne layık görüldü.

Üniversitenin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, "TÜBİTAK 2223-B Bilimsel Etkinlik Düzenleme Programı" kapsamında desteklenen konferans, Yönetim Bilişim Sistemleri Enstitüsü himayelerinde bu yıl "Sağlık Bilişimi" temasıyla 23-25'te Ankara Medipol Üniversitesinde gerçekleştirildi.

Konferans, "yapay zeka ve uygulamaları", "nesnelerin interneti ve endüstri 5.0", "sağlık 5.0: kavram, ideoloji ve öneriler", "dijital devlet", "e-Devlet ve e-Ticaret", "siber güvenlik ve dijital dayanıklılık", "dijital dönüşüm stratejileri", "sosyal medya analitiği ve SMART araştırmalar" ile "yönetim bilişim sistemlerinde genel konular" olmak üzere 8 ayrı oturumda 92 akademik çalışmaya ev sahipliği yaptı.

İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Enformatik Ana Bilim Dalında doktora yapan ve İstanbul Galata Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışan Sedanur Yeşilkaya Koç, "Psikoterapide Yapay Zeka: NLP Tabanlı Duygu Analizi, AI Psychosis ve Etik Sınırlar" başlıklı bildirisiyle konferansta "En İyi Bildiri Ödülü"ne layık görüldü.

Koç, çalışmasında yapay zekanın psikoterapi süreçlerindeki kullanımını doğal dil işleme (NLP) perspektifinden inceleyip, yapay zekayla etkileşimin etik boyutlarını ve "AI Psychosis" vakalarını gerçek yaşam örnekleriyle ele aldı.