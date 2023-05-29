Seçim kutlamasında kalbinden bıçaklanan İYİ Parti üyesi toprağa verildi

?Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında İYİ Parti Gülyalı İlçe Başkanlığı önünde meydana geldi. Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Ordu'nun Gülyalı ilçesinde Cumhur İttifakı seçmenleri kutlama yaptı. AK Parti grubunun oluşturduğu araç konvoyunda bulunan E.K. (17) ile İYİ Parti İlçe Başkanlığı önünde bulunan Erhan Kurt arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Araçtan inen E.K., R.Z. (39) ve S.K. (46) ile Erhan Kurt arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. E.K., iddiaya göre üzerindeki bıçakla Erhan Kurt'u kalbinden yaraladı. Kurt, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Erhan Kurt, Ordu'nun Altınordu ilçesindeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Kurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olay sonrası kaçan E.K. ve beraberindeki R.Z. ile S.K., Giresun'un Bulancak ilçesinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Evli ve 1 çocuk babası Erhan Kurt'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Ordu Büyükşehir Belediyesi Gasilhanesi'nden alınarak Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki Merkez Camii'ne getirildi. Cenazeye CHP Ordu milletvekilleri Seyit Torun, Mustafa Adıgüzel ile İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş, İYİ Parti Ordu İl Başkanı Melikşah Murat Genç, siyasi partiler temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kurt, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

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