Sebze Yüklü Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde sebze yüklü bir tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Tır, Hüyük köyü yakınlarında kaza yaptıktan sonra sağlık ve kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde sebze yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
H.S. (59) yönetimindeki 60 HS 808 plakalı tır, Sivas-Kayseri kara yolu Hüyük köyü yakınlarında devrildi. Tırın taşıdığı sebzeler yola savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Tırda sıkışan sürücü, itfaiyenin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel