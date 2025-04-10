Duruşma öncesi ortaya çıktı! Katilden Minguzzi'nin annesini çıldırtan hamle

Katilden Minguzzi'nin annesini çıldırtan hamle
Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı

Gazetecilere şafak operasyonu! Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltında
Gözaltına alınan gazeteci Timur Soykan: Çeteler kaybedecek halk kazanacak

Hastane çıkışı ilk mesaj: Çeteler kaybedecek halk kazanacak
Çayırhan maden ocağında göçük! 2'si ağır 13 işçi yaralı

Maden ocağında göçük! Çok sayıda yaralı var

Sebze Yüklü Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde sebze yüklü bir tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Tır, Hüyük köyü yakınlarında kaza yaptıktan sonra sağlık ve kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde sebze yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

H.S. (59) yönetimindeki 60 HS 808 plakalı tır, Sivas-Kayseri kara yolu Hüyük köyü yakınlarında devrildi. Tırın taşıdığı sebzeler yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tırda sıkışan sürücü, itfaiyenin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.