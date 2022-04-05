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Şebnem Şirin'in katili yaşananları hatırlayamadı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Şebnem Şirin'in katili yaşananları hatırlayamadı

Denizli'de Şebnem Şirin'in boğazını bıçakla keserek öldüren Furkan Zıbıncı hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

Denizli'de Şebnem Şirin'in boğazını bıçakla keserek öldüren Furkan Zıbıncı hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle açılan davanın ilk duruşması yapıldı. Sanığın yaşananları hatırlamadığını iddia ettiği dava, eksik tanıklar dolayısıyla ileri bir tarihe ertelendi.

27 Ekim 2021 tarihinde Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'nde bir apartta meydana gelen olayda, 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı (26) tarafından boğazı bıçakla kesilerek öldürülmüştü. Tutuklu sanık Zıbıncı hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle açılan davanın ilk duruşması Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık Furkan Zıbıncı, duruşmaya tutuklu bulunduğu Kocabaş D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Olay günü yaşananları net olarak hatırlayamadığını ancak geçmişini hatırladığını açıkladı. Hakim tarafından dinlenen sanık Zıbıncı'nın ardından tanıklar dinlendi.

İLK DURUŞMA İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Sanık Zıbıncı'nın yaşananları hatırlayamaması nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verilerek ilk dava ileri bir tarihe ertelendi. Hakim tarafından verilen karara göre, eksik tanıkların dinlenmesi için bir sonraki davanın 27 Mayıs 2022 Cuma gününe ertelendiği belirtildi.

(Semih Can Yılmaz/İHA)

Şebnem Şirin'in katili yaşananları hatırlayamadı

Şebnem Şirin'in katili yaşananları hatırlayamadı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Çamlaraltı Mahallesi, Şebnem Şirin, Denizli, Ekim, Güncel, Haberler

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