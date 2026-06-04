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Şebnem Ferah, KüçükÇiftlik Parkta hayranlarıyla buluştu

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Rock müziğin ünlü ismi Şebnem Ferah, 6 yıl aradan sonra KüçükÇiftlik Park’ta konser verdi. Unutulmaz şarkılarını seslendiren sanatçı, özlemini dile getirerek 27 Haziran’da yeniden sahnede olacağını duyurdu.

Rock müziğinin ünlü isimlerinden Şebnem Ferah, 6 yıl aradan sonra KüçükÇiftlik Park'ta müzikseverlerle bir araya geldi.

"Sil Baştan", "Can Kırıkları", "Yağmurlar", "Bu Aşk Fazla Sana" gibi unutulmaz şarkılara imza atan başarılı sanatçı, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Sevilen şarkılarından oluşan bir repertuvarı yorumlayan Ferah, konser vermeye özlemini şu sözlerle dile getirdi:

"Önemli bir şeyi söylemeyi unuttum. Bunu çok sevdiğim dostlarımla da paylaşırken hissetmiştim. Buraya gelirken çok tedirgin olarak gelmekle birlikte, eve geliyormuş gibi hissettim arkadaşlar. İlk kez izleyen arkadaşlarımızı hiç yormadan şunu söylemek isterim. Uzun ara olunca, insan dertleşmek istiyor. Tabii ki bununla konserin vaktinden çalmayacağım ama demin en önemsediğim cümleyi söylemeyi unuttuğumu fark ettim. Galiba yokluğunuzda, sizin benim evim olduğunuzu anlamışım."

Şebnem Ferah, 27 Haziran'da yeniden KüçükÇiftlik Park'ta konser verecek.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk
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