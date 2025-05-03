Seben Gölü'nde Hayalet Ağ Temizliği
Seben Gölü'nde yapılan denetimlerde 500 metre uzunluğunda hayalet ağ çıkarıldı. Çalışmalar kapsamında ağlara takılan 53 balık da göle geri salındı.
Seben Gölü'nden "hayalet ağ" olarak adlandırılan atık balık ağları çıkarıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Seben Gölü'nde denetim gerçekleştirildi.
Kontrollerde tespit edilen 500 metre uzunluğunda hayalet ağ sudan çıkarıldı.
Teknik personel tarafından yürütülen çalışmalarda, ağlara takılmış halde bulunan 53 balık, yeniden göle bırakıldı.
Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel