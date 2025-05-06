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Seattle'da Boeing'e Karşı Protesto: 30 Gözaltı

Seattle'da Boeing'e Karşı Protesto: 30 Gözaltı
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Washington Üniversitesi'nde düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde, 'İsrail'in Gazze'deki saldırılarında kullanılan silahların tedarikindeki rolü' gerekçesiyle Boeing ile bağların kesilmesi talep edildi. Göstericiler, bina girişini kapatarak çöp kutularını ateşe verirken, 30'a yakın kişi gözaltına alındı.

ABD'nin Seattle kentindeki Washington Üniversitesi'nde, " İsrail'in Gazze'deki saldırılarda kullandığı silahların tedarikindeki rolü" gerekçesiyle Boeing firması ile okulun bağlarının kesilmesini talep eden 30'a yakın gösterici gözaltına alındı.

CNN'in haberine göre, Washington Üniversitesi'nde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

"İsrail'in Gazze'deki saldırılarda kullandığı silahların tedarikindeki rolü" nedeniyle Boeing'le olan bağların kesilmesi çağrısında bulunan göstericiler, binaya Gazze'deki hava saldırısında yaşamını yitiren bir mühendislik öğrencisinin isminin verilmesini talep etti.

Üniversite sözcülerinden Victor Balta ise göstericilerin binaya giriş ve çıkışları kapatarak, bina dışındaki çöp kutularını ateşe verdiklerini savundu.

Balta, bu kapsamda 30'a yakın kişinin, "izinsiz girme, mülke zarar verme, kurallara aykırı davranış" gerekçeleriyle gözaltına alındığını kaydetti.

Gazze'de çok yüksek oranlarda sivil zayiata sebep olan ve uçak bombalarını güdümlü hale getiren Müşterek Doğrudan Taarruz Mühimmatı (JDAM) kitlerini ABD'li Boeing firmasının ürettiği biliniyor.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Tiryaki - Güncel
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