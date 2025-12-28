Haberler

Sdg Sözcüsü, Mazlum Abdi'nin Şam'a Gittiği Haberlerini Yalanladı

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) lideri Mazlum Abdi'nin Şam'a giderek Suriye ordusuna entegrasyonunu görüştüğü iddiaları, SDG Sözcüsü Ferhad Şami tarafından yalanlandı. Şami, Abdi'nin böyle bir ziyarette bulunmadığını açıkladı.

(ANKARA ) - Suriye Demokratik Güçleri (SDG) lideri Mazlum Abdi'nin dün Suriye'nin başkenti Şam'a giderek SDG güçlerinin Suriye ordusuna entegrasyonunu görüştüğüne dair haberler yalanlandı.

SDG Sözcüsü Ferhad Şami, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Mazlum Abdi'nin dün Şam'a gittiğine dair iddiaların aslı olmadığını bildirdi.

Şami'nin açıklaması, son saatlerde Erbil merkezli medya organlarında, Mazlum Abdi başkanlığında SDG'den bir heyetin siyasi ve güvenlik konularını görüşmek üzere Şam'a gittiğini iddia etmesi üzerine geldi.

Öte yandan Şami, bu hafta bölge medyasına verdiği bir röportajda, yılbaşından önce, SDG'nin Suriye merkezi hükümetine entegrasyonuna ilişkin görüşmelerin bir parçası olarak Şam'a gideceğini söylemişti.

Haberler.com
