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Sazlığa takılan balık yemleme botunu kurtarmaya çalışırken balçığa saplanıp öldü

Sazlığa takılan balık yemleme botunu kurtarmaya çalışırken balçığa saplanıp öldü
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KONYA’da Altınapa Barajı’nda balık tutan Barış Aslan (38), uzaktan kumandalı yemleme botunu sıkıştığı yerden kurtarmak için girdiği suda, balçığa saplanarak hayatını kaybetti.

KONYA'da Altınapa Barajı'nda balık tutan Barış Aslan (38), uzaktan kumandalı yemleme botunu sıkıştığı yerden kurtarmak için girdiği suda, balçığa saplanarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesindeki Altınapa Barajı'nda meydana geldi. Barış Aslan, eşi ve 3 çocuğuyla birlikte barajda balık tutmaya geldi. Aslan balık tutarken, avda kullandığı uzaktan kumandalı olta yemleme botunun, sazlıklara takılması üzerine suya girdi. Bir süre ilerleyen Aslan, daha sonra balçığa saplandı. Aslan'ın geri dönmemesi üzerine eşi ve çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı dalgıç ekipleri, Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler, AFAD ve jandarma ekiplerinin müdahalesinde Aslan'ın cansız bedenini bulunduğu yerden çıkardı. Aslan'ın cesedi otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Jandarma, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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