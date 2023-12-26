Savur'da altyapı yenileme çalışmaları ve gençlik merkezi incelemesi yapıldı
Savur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Çevik, ilçede yürütülen çalışmaları incelemek üzere Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu ile birlikte Köprübaşı ve Mezbahane caddeleri arasında yapılan altyapı yenileme çalışmalarını inceledi. Daha sonra ise yapımına başlanan aile destek ve gençlik merkezlerini incelediler.
Savur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Çevik ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.
Kaymakam Çevik beraberinde Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu ile Köprübaşı ve Mezbahane caddeleri arasında yürütülen altyapı yenileme çalışmalarını inceledi.
Çalışmalarla ilgili bilgi alan Çevik ve Eroğlu, daha sonra yapımına başlanan aile destek ve gençlik merkezleri ile ilgili incelemelerde bulundu.