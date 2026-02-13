Haberler

Haluk Görgün, KAAN hangarını ziyaret etti

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Milli Muharip Uçak KAAN'ın tam boy statik testlerinin önemine değinerek, aynı karede yer alacak olan prototiplerin binlerce insanın emeğinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün: (Milli Muharip Uçak KAAN hakkında) Tam Boy Statik testlerde kullanılacak uçağımızın hangardan çıkışı ile ilk uçuşlarını yapan prototipimizin, bundan sonraki uçuşunu yapacak olan ikinci prototipimizle birlikte aynı karede yer alacak olmaları, hem önemli bir teknik aşamayı ifade etmekte hem de binlerce insanın emeğinin somut bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

