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Artvin'de Dereye Devrilen Kamyondan Babasıyla Birlikte Akıntıya Kapılan Kişinin Cesedi Bulundu

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Artvin'in Şavşat ilçesinde 15 Haziran'da kamyonun dereye devrilmesi sonucu akıntıya kapılan baba ve oğuldan Mecit Kaya'nın cansız bedeni, kaza yerinden 15 kilometre uzakta bulundu. Baba Selahaddin Kaya için arama çalışmaları devam ediyor.

(ARTVİN) - Haber: Uğur İstanbullu

Artvin'in Şavşat ilçesinde 15 Haziran'da kamyonun dereye devrilmesi sonucu akıntıya kapılarak kaybolan baba ve oğlunu arama çalışmalarının 14'üncü gününde, Mecit Kaya'nın (45) cansız bedeni olay yerinden 15 kilometre uzaklıkta bulundu. Baba Selahaddin Kaya'yı (68) arama çalışmaları ise sürüyor.

Artvin-Ardahan karayolunun 46'ncı kilometresindeki Çiftehanlar mevkisinde meydana gelen kazada, Mecit Kaya'nın kullandığı 08 DC 603 plakalı kamyon Şavşat Deresi'ne devrilmiş, araçtan çıkmayı başaran Mecit Kaya ve babası Selahaddin Kaya akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda sürdürülen arama çalışmalarının 14'üncü gününde, Şavşat Deresi'nin baraj gölüyle birleştiği Berta Köprüsü mevkisinde, göl yüzeyinde biriken odun ve çalıların arasında botla yapılan aramada Mecit Kaya'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Ekipler tarafından sudan çıkarılan cenaze, olay yeri incelemesi ve kimlik tespit işlemleri için karayoluna taşındı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mecit Kaya'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Artvin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Mecit Kaya'nın cansız bedeninin, kazanın meydana geldiği noktadan yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunduğu öğrenildi. AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara jandarma, polis, Erzurum Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Hopa Arama Kurtarma, Şavşat Arama Kurtarma, Çoruh Arama Kurtarma ve sağlık ekiplerinden oluşan yaklaşık 90 personel katılıyor. Selahaddin Kaya'yı arama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kaynak: ANKA
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