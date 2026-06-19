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Artvin'de kayıp baba ve oğlunu arama çalışmalarına devam edildi

Artvin'de kayıp baba ve oğlunu arama çalışmalarına devam edildi
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Artvin'in Şavşat ilçesinde kamyonun dereye devrilmesi sonucu akıntıya kapılan baba ve oğlunu arama çalışmaları beşinci gününde 80 kişilik ekiple devam ediyor.

Artvin'in Şavşat ilçesinde, kamyonun dereye devrildiği kazada akıntıya kapılarak kaybolan baba ve oğlunu arama çalışmaları beşinci gününde sürüyor.

Artvin-Ardahan kara yolunun 46. kilometresindeki Çifte Hanlar mevkisinde Mecit Kaya'nın (45) kullandığı 08 DC 603 plakalı kamyonun 15 Haziran'da Şavşat Deresi'ne devrilmesi sonrasında akıntıya kapılarak kaybolan sürücü ile babası Selahaddin Kaya (68) için başlatılan arama çalışmalarına devam edildi.

Aramalara Artvin, Ardahan, Erzurum ve Trabzon'dan gelen AFAD ekipleri, Trabzon Jandarma Arama Kurtarma, Artvin Jandarma Komutanlığı, Şavşat Jandarma Komando Birliği, Hopa Deniz Polisi ve gönüllülerden oluşan 80 kişi katıldı.

Ekiplerin bir bölümü dere yatağı ve Deriner Barajı gölünde arama yaptı, dalgıçlar ise su altında görüntüleme faaliyetlerini sürdürdü.

Ardahan'dan gelen AFAD ekipleri de termal dronla tarama yaparak çalışmalara destek oldu.

Kaynak: AA / Yusuf Okur
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