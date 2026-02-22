'Savcıyım' deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi

Türkiye kendini savcı olarak tanıtıp otobüsteki yolculara tehditler yağdıran kadını konuşuyor. Otobüste kendisini "savcı" olarak tanıtıp bir yolcuya "Seni öldürürüm yobaz. Bundan sonra Türkiye'de barın bakalım" gibi ifadeler kullanan şüpheli tutuklandı.

Genç kadının köpeğine ağızlık takmaması nedeniyle başlayan olay yolcuların duruma tepki göstermesiyle tartışmaya dönüştü. 8 suç kaydı olduğu öğrenilen 21 yaşındaki Yaren S. tartıştığı yolcuya savcı olduğunu söyleyip tehditler yağdırdı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girdi.

BİR GÜN ÖNCE DE "POLİSİM" DEMİŞ

Başsavcılık, "tehdit" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamalarıyla resen soruşturma başlattı. Y.S.'nin daha önce "hırsızlık", "kasten yaralama" ve "uyuşturucu" suçlarından toplam 8 kaydının bulunduğu öğrenildi.

Yaren S.'nin olaydan bir gün önce de başka bir İETT seferinde köpeğiyle otobüse binmek istemesi üzerine yolcularla arasında çıkan tartışmada bu kez kendisini "polis" diye tanıtıp tehdit ettiği iddia edildi.

ASLINDA ADALET BÖLÜMÜ TERK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

Yaren S.'nin Cumhuriyet savcısı olmadığı, Adalet Meslek Yüksekokulu'ndan terk olduğu ve halen Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünde aktif öğrenci kaydının bulunduğu belirlendi. Üniversite mezunu olmadığı belirtilen genç kadının satış danışmanı olarak çalıştığı aktarıldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin emniyette verdiği ifadede suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Yaren S., "Benden şikayetçi olanlar, kendimi polis olarak tanıttığımı beyan etmişler. Ben kendimi polis olarak tanıtmadım. Hukuk fakültesi öğrencisiyim. Sadece köpeğimin narkotik cinsi köpek olduğunu söyledim" dedi.

TUTUKLANDI

21 yaşındaki şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Talepte, "Şüphelinin herkes tarafından duyulabilecek şekilde aleni olarak kamu barışını bozacak ve toplumun bir kesimini aşağılayacak şekilde nefret söylemi içerir halde ve dini değerleri aşağılayarak başörtülü kadın şahsa; 'yobaz, hava al hava, hava almayan beynine hava sokarım' demek suretiyle 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme veya Aşağılama' suçunu işlediği iddia edildi." ifadeleri yer aldı.

Sahte savcı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.