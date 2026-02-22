Haberler

"Savcıyım" deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi

'Savcıyım' deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi
İstanbul'da bindiği otobüste kendisini "savcı" olarak tanıtan ve yolculara tehditler yağdıran kadın hakkında "Tehdit" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçlarından resen soruşturma başlatıldı. Çeşitli suçlardan poliste 8 kaydının olduğu tespit edilen 21 yaşındaki şüpheli Yaren S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • 21 yaşındaki Yaren S., otobüste kendisini savcı olarak tanıtıp bir yolcuya tehditler yağdırdığı iddiasıyla tutuklandı.
  • Yaren S.'nin daha önce hırsızlık, kasten yaralama ve uyuşturucu suçlarından toplam 8 kaydı bulunuyor.
  • Yaren S., Cumhuriyet savcısı olmadığı, Adalet Meslek Yüksekokulu'ndan terk olduğu ve halen Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde öğrenci olduğu belirlendi.

Türkiye kendini savcı olarak tanıtıp otobüsteki yolculara tehditler yağdıran kadını konuşuyor. Otobüste kendisini "savcı" olarak tanıtıp bir yolcuya "Seni öldürürüm yobaz. Bundan sonra Türkiye'de barın bakalım" gibi ifadeler kullanan şüpheli tutuklandı.

Genç kadının köpeğine ağızlık takmaması nedeniyle başlayan olay yolcuların duruma tepki göstermesiyle tartışmaya dönüştü. 8 suç kaydı olduğu öğrenilen 21 yaşındaki Yaren S. tartıştığı yolcuya savcı olduğunu söyleyip tehditler yağdırdı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girdi.

BİR GÜN ÖNCE DE "POLİSİM" DEMİŞ

Başsavcılık, "tehdit" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamalarıyla resen soruşturma başlattı. Y.S.'nin daha önce "hırsızlık", "kasten yaralama" ve "uyuşturucu" suçlarından toplam 8 kaydının bulunduğu öğrenildi.

Yaren S.'nin olaydan bir gün önce de başka bir İETT seferinde köpeğiyle otobüse binmek istemesi üzerine yolcularla arasında çıkan tartışmada bu kez kendisini "polis" diye tanıtıp tehdit ettiği iddia edildi.

ASLINDA ADALET BÖLÜMÜ TERK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

Yaren S.'nin Cumhuriyet savcısı olmadığı, Adalet Meslek Yüksekokulu'ndan terk olduğu ve halen Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünde aktif öğrenci kaydının bulunduğu belirlendi. Üniversite mezunu olmadığı belirtilen genç kadının satış danışmanı olarak çalıştığı aktarıldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin emniyette verdiği ifadede suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Yaren S., "Benden şikayetçi olanlar, kendimi polis olarak tanıttığımı beyan etmişler. Ben kendimi polis olarak tanıtmadım. Hukuk fakültesi öğrencisiyim. Sadece köpeğimin narkotik cinsi köpek olduğunu söyledim" dedi.

TUTUKLANDI

21 yaşındaki şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Talepte, "Şüphelinin herkes tarafından duyulabilecek şekilde aleni olarak kamu barışını bozacak ve toplumun bir kesimini aşağılayacak şekilde nefret söylemi içerir halde ve dini değerleri aşağılayarak başörtülü kadın şahsa; 'yobaz, hava al hava, hava almayan beynine hava sokarım' demek suretiyle 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme veya Aşağılama' suçunu işlediği iddia edildi." ifadeleri yer aldı.

Sahte savcı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yorumlar (11)

Haber Yorumlarıkemal tenbel:

Şimdi heryerine hava gider bol bol hemde 17 bar

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeyitali Tekin:

ne hakim savcı aşkı var bizim ülkede vay arkadaş

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmrah Emir:

Çünkü hakimleri savcıları devlet memurluğu statüsünden devletin ta kendisi statüsüne çıkaran bir iktidar var o yüzden ben devletim demenin bir yolu

yanıt3
yanıt0
Haber YorumlarıMuhammed DURAK:

8 suç kaydı var dışarıda niye geziyor

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Suç kaydı nedir, şikayet nedir, suçlu kimdir , şüpheli kimdir tutuklulu kimdir hükümlü kimdir önce bunları bı öğren yorum yazmadan evvel...Suç kaydi olması ile suçlu olunmuyor.Komsun veya bir kişi senin hakkında asılsız bir şikayette de bulunduğunda suç kaydın olmuş oluyor.. Suç kaydın olur ancak savcı şikayeti okur delilleri zayıf uydurma bulur, soruşturmaya gerek görmez..Ama suç kaydın olmuş olur..

yanıt2
yanıt2
Haber Yorumlarıkemal tenbel:

Şimdi onun heryerine bol bol hava girer hemde 17 bar

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFerdi Umutlu:

İçeride sadece tutuklu ve hükümlü sıfatı var. Diğer sıfatlar sökmez.

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

