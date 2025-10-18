Haberler

Savcıya HSK Üyesi Gibi Kendini Tanıtan Şüpheliye İddianame Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Savcıyı arayarak kendisini Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi gibi tanıtan Alperen Başyurt hakkında, lehine karar verilmesi için telkinde bulunduğu gerekçesiyle 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Başyurt, 'yargı görevini etkileme' suçundan yargılanacak.

Savcıyı telefonla arayarak, kendisini Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi gibi tanıtıp, dosyası hakkında lehine karar verilmesi için telkinde bulunan şüpheli hakkında 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

AA muhabirinin soruşturma dosyasından derlediği bilgiye göre, şüpheli Alperen Başyurt, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının santral birimini arayarak kendisini HSK üyesi olarak tanıttı ve savcıyla görüşmek istediğini söyledi.

Şüpheli, telefonla görüştüğü savcıya, soruşturması tamamlanan bir dosya için kendisi lehine karar verilmesi yönünde telkinlerde bulundu.

Görüşmede, şüphelinin söz konusu HSK üyesi olmadığını anlayan savcı, Başyurt hakkında gözaltı kararı çıkarttı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

İddianamede şüphelinin, yargı görevi yapan cumhuriyet savcısını arayarak görülmekte olan bir davada gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek veya bir haksızlık oluşturmak amacıyla kendisi lehine karar verilmesi için üzerine atılı suçu işlediği aktarıldı.

Başyurt'un "yargı görevini yapanı etkileme" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapsi istenen iddianame,, değerlendirilmesi için Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay'dan boşanma davalarıyla ilgili emsal tazminat kararı

Yargıtay'dan boşanma davalarıyla ilgili emsal tazminat kararı
Ehliyet yenilemede son tarih yaklaşıyor! Ücret 15 TL'den 7.500 TL'ye çıkıyor

Zaman daralıyor! Bu tarihten sonra cepten 15 TL değil 7.500 TL gidecek
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
Yemekhaneye alınmayan öğrenciler öğle yemeğini sokakta yemek zorunda kalıyor

Eğitim yuvasında utandıran görüntü! Çocuklar taş üstünde yemek yiyor
Yargıtay'dan boşanma davalarıyla ilgili emsal tazminat kararı

Yargıtay'dan boşanma davalarıyla ilgili emsal tazminat kararı
'Her şeyini satıyor' iddialarına Burak Özçivit'ten ilk kez yanıt geldi

Burak Özçivit ülkeyi mi terk ediyor? İddialara yanıt geldi
3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesi evladıyla ilgili tek bir şey istiyor

3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesinin tek bir isteği var
Ali Koç ve Sadettin Saran bir araya geldi

Beklenen buluşma gerçekleşti
İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu

İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu
Kanında yasaklı madde tespit edilen Dilan Polat, ağlayarak isyan etti

Dilan Polat sonuçlar çıkar çıkmaz gözyaşlarına boğuldu
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
Kobra Murat'tan Güllü açıklaması: Yanlış anlaşıldım, özür diliyorum

Cinayet iddialarının ardından Kobra Murat'tan yeni açıklama
Yüksek Divan Kurulu toplantısına damga vuran kare

Yüksek Divan Kurulu toplantısına damga vuran kare
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.