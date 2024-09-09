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Savcılık, Narin'in anne ve babasının cenazeye katılmalarına izin vermedi

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Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesinin Tavşantepe Mahallesi'nde defnedilirken savcılığın gözaltında olan anne ve babanın cenaze törenine katılmasına izin vermediği öğrenildi.

Diyarbakır'da ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

BEYAZ GELİNLİKLİ TABUT GÖRENLERİ KAHRETTİ

Narin Güran için ailesinin komşu köyü olan Batı Karakoç mahalle camiinde cenaze töreni düzenlendi. Yoğun güvenlik önlemleri altında son yolculuğuna uğurlanan Narin'in beyaz gelinlikli tabutu görenleri kahretti.

Savcılık, Narin'in anne ve babasının cenazeye katılmalarına izin vermedi

SAVCILIK TALEPLERİNİ REDDETTİ

Narin'in cenaze törenine katılmak isteyen anne ve babasını bu talebinin savcılık tarafından reddedildiği öğrenilirken, cenaze bugün Tavşantepe Mahallesi'nde defnedilecek.

Savcılık, Narin'in anne ve babasının cenazeye katılmalarına izin vermedi

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Diyarbakır Güncel

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Yorumlar (3)

murat dural:

bu çocuk bir melek gelinlik işi b... çıkardı?

4
1
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murat dural:

Bu gelinlik ne ayak?

4
1
yanıtYanıtla
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