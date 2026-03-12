Haberler

Eskişehir'de Keresteyle Adamı Öldüren Şahsa Müebbet Hapis Cezası Talebi

Eskişehir'de Keresteyle Adamı Öldüren Şahsa Müebbet Hapis Cezası Talebi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ESKİŞEHİR'de, Hasan Hüseyin Doğruk'u (60) keresteyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Aydın Keskin (47) için savcı mütalaasında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep etti.

ESKİŞEHİR'de, Hasan Hüseyin Doğruk'u (60) keresteyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Aydın Keskin (47) için savcı mütalaasında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep etti.

Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi'nde geçen yıl eylül ayında Hasan Hüseyin Doğruk, daha önce aralarında tartışma geçtiği belirtilen Aydın Keskin ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Keskin, keresteyle Doğruk'u darbedip yaraladı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Doğruk, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan Keskin, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

OLAY KAMERADA

Bu arada olay, sokaktaki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaşanan takip ve yere yığılan Hasan Hüseyin Dogruk'un darbedildiği anlar yer aldı.

Aydın Keskin hakkında Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Keskin'in yanı sıra Hasan Hüseyin Doğruk'un eşi Hatice Doğruk, oğlu İlker Doğruk, taraf avukatları, tanıklar ve her iki tarafın yakınları katıldı.

Duruşmada mütalaasını veren savcı, Aydın Keskin için 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep etti. Ayrıca savcı, sanık hakkında indirim ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını istedi. Mahkeme, duruşmayı 26 Mart'a erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız

Bu sözler İsrail ve ABD'ye: Hayale kapılmasınlar, hazırız
İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var

İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fener taraftarını kara kara düşündüren gelişme

Fener taraftarını kara kara düşündüren gelişme
Memurluktan istifa edip bu işe başladı! Tanesini 1 milyona liraya satıyor

Memurluğu bırakıp bu işe başladı! Tanesini 1 milyona liraya satıyor
İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı

İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler tanıyamıyor

63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler şok
Fener taraftarını kara kara düşündüren gelişme

Fener taraftarını kara kara düşündüren gelişme
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Trabzonspor–Çaykur Rizespor maçına konuk ekip taraftarları alınmayacak

O takım taraftarlarına kötü haber! Bu maça gidemeyecekler