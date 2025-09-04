Savcı Ercan Kayhan Restoranda Bıçaklanarak Hayatını Kaybetti

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan (58), daha önceden husumetli olduğu öğrenilen Mustafa Can Gül (19) tarafından Çekmeköy'de bir restoranda boğazından bıçaklandı. Cumhuriyet Savcısı Kayhan olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli ise gözaltına alındı. Şüpheli Mustafa Can Gül, Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 21.15 sıralarında Ömerli Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda Genel Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, daha önceden husumetli olduğu öğrenilen Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklandı. İhbar üzerine adrese gelen acil sağlık ekiplerinin kontrollerinde Kayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin çalışması ile şüpheli Mustafa Can Gül, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.