Haberler

Savcı Ercan Kayhan Restoranda Bıçaklanarak Hayatını Kaybetti

Savcı Ercan Kayhan Restoranda Bıçaklanarak Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çekmeköy'deki bir restoranda, daha önceden husumetli olduğu öğrenilen Mustafa Can Gül tarafından bıçaklanan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan (58), daha önceden husumetli olduğu öğrenilen Mustafa Can Gül (19) tarafından Çekmeköy'de bir restoranda boğazından bıçaklandı. Cumhuriyet Savcısı Kayhan olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli ise gözaltına alındı. Şüpheli Mustafa Can Gül, Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 21.15 sıralarında Ömerli Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda Genel Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, daha önceden husumetli olduğu öğrenilen Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklandı. İhbar üzerine adrese gelen acil sağlık ekiplerinin kontrollerinde Kayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin çalışması ile şüpheli Mustafa Can Gül, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Tartıştığı damadını pompalı tüfekle vurarak öldürdü

İlçeyi ayağa kaldıran olay! Damadını pompalı tüfekle öldürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Takımın başına mı geçiyor? Dünyaca ünlü antrenör Fenerbahçe'nin kadrosuna bayıldı

Dünyaca ünlü antrenör Fenerbahçe'nin kadrosuna bayıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.