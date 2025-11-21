Savaştepe'de Tavuk Çiftliğinde Yangın: 5 Bin Civciv Telef Oldu
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde bir tavuk çiftliğinde çıkan yangında, elektrik kontağından kaynaklanan yangın sonucu 5 bin civciv telef oldu. Olayın ardından itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilerek yangını söndürdü.
Kırsal İsadere Mahallesi'nde Uğur S'ye ait tavuk çiftliğinde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı.
Alevleri fark edenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, çiftliğe iki gün önce getirildiği öğrenilen 5 bin civcivin telef olduğu belirlendi.
Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel