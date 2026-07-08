Haberler

Balıkesir'de hafif ticari aracın otomobile arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Balıkesir'de hafif ticari aracın otomobile arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde hafif ticari aracın otomobile arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde hafif ticari aracın otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

M.A. (19) idaresindeki 10 ANN 806 plakalı hafif ticari araç, İzmir-İstanbul Otoyolu Karacalar mevkisinde önünde seyreden ve sürücünün kimlik bilgileri öğrenilemeyen 16 BON 535 plakalı otomobile arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücüsü M.A ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan M.A. (50), itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkartıldı.

Yaralı 2 kişi, ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın
NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı! 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması

Sonuç bildirgesi yayımlandı! Milyar dolarlık yeni anlaşma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu Ruhsar Gültekin yoğun bakımda tedavi görüyor

Baş ağrısı ile hastaneye giden ünlü oyuncu beyin kanaması geçirdi

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda taksicilerin bıçaklı kavgası kamerada: 1'i hafif 2 yaralı

Her şey bir tokatla başladı! Otogarı savaş alanına çeviren olay
NATO Zirvesi'nde basın mensuplarına Maraş dondurması ikram edildi

Lezzeti ayrı, sunumu ayrı şov: Dünya basını önce izledi, sonra yedi
Meloni'nin bakışları yine gündem! Gözünü alamadı

Meloni'nin bakışları yine gündem! Gözünü alamadı
Eşini çocuklarının önünde öldüresiye dövmüştü! Kan donduran olayda yeni gelişme

Hem eşine hem çocuklarına dehşeti yaşatmıştı! O saldırgan yakalandı
ABD'den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek

ABD'den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek
Trump doğrudan Erdoğan'ın yanına gitti! İşte 4'lü mini zirvede konuşulanlar

Trump doğrudan Erdoğan'ın yanına gitti! İşte 4'lü zirvede konuşulanlar