Savaşın gölgesinde "Müjde Bayramı" kutlaması - Haberler

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Savaşın gölgesinde "Müjde Bayramı" kutlaması

AA - Yunus Emre Günaydın - Güncel
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Ukrayna'da Hıristiyan Ortodokslar, Müjde Bayramı'nı kiliselerde savaşın gölgesinde kutladı.

Ukrayna'da Hıristiyan Ortodokslar, Müjde Bayramı'nı kiliselerde savaşın gölgesinde kutladı. Hristiyanlığın Ortodoksluk inancına göre Müjde Bayramı olarak bilinen gün nedeniyle Başkent Kiev'deki Volodimir Katedrali'nde dini ayin düzenlendi. Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ederken Ukraynalıların dua için kiliseye akın ettiği görüldü. Volodimir Katedrali'nde toplanan Ortodokslar, savaşta hayatını kaybeden yakınları için dua etti.

Savaşın gölgesinde Müjde Bayramı kutlaması

Savaşın gölgesinde Müjde Bayramı kutlaması

Savaşın gölgesinde Müjde Bayramı kutlaması

AA / Yunus Emre Günaydın - Güncel

Hristiyan, Ukrayna, Kiev, dua, Güncel, Haberler

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