Savaşın gölgesinde "Müjde Bayramı" kutlaması

Ukrayna'da Hıristiyan Ortodokslar, Müjde Bayramı'nı kiliselerde savaşın gölgesinde kutladı. Hristiyanlığın Ortodoksluk inancına göre Müjde Bayramı olarak bilinen gün nedeniyle Başkent Kiev'deki Volodimir Katedrali'nde dini ayin düzenlendi. Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ederken Ukraynalıların dua için kiliseye akın ettiği görüldü. Volodimir Katedrali'nde toplanan Ortodokslar, savaşta hayatını kaybeden yakınları için dua etti.