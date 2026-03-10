Haberler

11 yıl sonra Rakka'ya dönen Suriyeli Muhammed, ramazanı ailesiyle geçirmenin sevincini yaşıyor

Suriye'nin Rakka kentinden 2015 yılında ayrılmak zorunda kalan Muhammed el-Hafız, 11 yıl sonra ailesiyle birlikte memleketine dönerek ramazan ayını burada geçirmenin mutluluğunu yaşıyor. Zor zamanlarda kendilerine destek olan Türk halkına teşekkür ediyor.

Savaş nedeniyle 2015 yılında Suriye'nin Rakka kentinden ayrılmak zorunda kalan Muhammed el-Hafız, 11 yıl sonra memleketine dönerek ramazanı ailesiyle karşılamanın mutluluğunu tadıyor.

Yıllar süren gurbetin ardından Rakka'ya yeniden dönen Hafız, ayrılıkla geçen uzun yıllardan sonra sevdikleriyle aynı sofrada buluşmanın tarif edilemez bir mutluluk olduğunu dile getiriyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Rakka ilinin bir dönem terör örgütleri DEAŞ ve YPG tarafından işgal edilmesi ve bölgede devrik rejim güçlerinin varlığı nedeniyle ailesinin güvenliğini önceleyen Hafız, Şanlıurfa'ya göç ettiğini aktardı.

Şanlıurfa'da geçen 11 yıl boyunca memleket hasretini yüreğinde taşıdığını söyleyen Hafız, Rakka'ya döneceği güne dair umudunu hiç yitirmedi.

Kentin yeniden istikrara kavuşmasının ardından ailesiyle Rakka'ya dönen Hafız, uzun yılların ardından ramazan ayını ilk kez kendi evinde geçiriyor.

4 çocuk babası Hafız, AA muhabirine savaş ve güvenlik sorunları nedeniyle şehrini terk etmek zorunda kaldığını, yaklaşık 11 yıl Türkiye'de yaşadığını anlattı.

"Zor günlerimizde Şanlıurfa'daki komşularımız bizi yalnız bırakmadı"

Bu süreçte Türk halkına özellikle Şanlıurfalılara destekleri için teşekkür eden Hafız, en zor günlerinde komşularının ve dostlarının kendilerini yalnız bırakmadığını dile getirdi.

Rakka'dan ayrıldıklarında çocuklarının henüz küçük olduğunu anlatan Hafız, "En büyüğü 9 yaşındaydı. Yıllar içinde gurbette büyüdüler, bazıları 20'li yaşlara ulaştı. Güvenliğin tam sağlanmaması nedeniyle geri dönme konusunda tereddüt ediyordum." dedi.

Şehirdeki koşulların iyileşmeye başlamasıyla geri dönme kararı aldıklarını ifade eden Hafız, ramazan ayı öncesinde çocuklarıyla Rakka'ya geldiklerini kaydetti.

Hafız, 11 yıl sonra şehre ilk kez girdiklerinde duygusal anlar yaşadıklarını anlatarak çocuklarının akrabaları ve arkadaşlarıyla buluşmasının kendileri için büyük bir sevinç olduğunu dile getirdi.

Kentte savaşın izlerinin hala görüldüğünü ancak hayatın yeniden canlanmaya başladığını söyleyen Hafız, Fırat Nehri'nin akmaya devam ettiğini, yıkılan köprünün yeniden inşa edilmesinin ise umut verici olduğunu ifade etti.

Ailesiyle yeniden memleketinde yaşamaya başlayan Hafız, "İnsan kendi ülkesinin dışında hep bir yabancı gibi kalıyor. Çok şükür yeniden evimizdeyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet





