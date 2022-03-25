Savaşın Acısını Müzikle Duyurmaya Çalışıyorlar
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Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından ülkelerinden ayrılarak Gaziantep'e sığınan Muhammed Yusuf Bro ve eşi Saliha Muhammed Abuzer müzik hayatlarını artık Türkiye'de sürdürüyor.
GAZİANTEP (DailyMotion.com) - Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından ülkelerinden ayrılarak Gaziantep'e sığınan Muhammed Yusuf Bro ve eşi Saliha Muhammed Abuzer müzik hayatlarını artık Türkiye'de sürdürüyor
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