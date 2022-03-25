Savaşın Acısını Müzikle Duyurmaya Çalışıyorlar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Savaşın Acısını Müzikle Duyurmaya Çalışıyorlar

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından ülkelerinden ayrılarak Gaziantep'e sığınan Muhammed Yusuf Bro ve eşi Saliha Muhammed Abuzer müzik hayatlarını artık Türkiye'de sürdürüyor.

GAZİANTEP (DailyMotion.com) - Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından ülkelerinden ayrılarak Gaziantep'e sığınan Muhammed Yusuf Bro ve eşi Saliha Muhammed Abuzer müzik hayatlarını artık Türkiye'de sürdürüyor

DailyMotion.com / Güncel

Muhammed Yusuf, Gaziantep, Suriye, Müzik, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title