Haberler

Satmar Yahudileri, 27 Ekim seçiminde oy kullanmayacaklara 200 dolar ödemeyi planlıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+15 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kanal 12'ye göre, siyonizm karşıtı Satmar Yahudileri, 27 Ekim'deki seçimlerde oy kullanmayacağına dair yazılı taahhüt verenlere 200'er dolar ödemeyi planlıyor. Nakit dağıtımı, Saf Şekel fonu üzerinden boykot formu dolduranlara bu gece başlayacak.

İsrail'de siyonizm karşıtı tutumuyla bilinen ultra-Ortodoks Satmar Yahudilerinin, yaklaşan genel seçimlerde sandığa gitmeyeceğini taahhüt eden seçmenlere 200'er dolar ödemeyi planladığı bildirildi.

Kanal 12'nin haberine göre, siyonizm karşıtı gruplardan Satmar Yahudileri, 27 Ekim'deki seçimlerde oy kullanmayacağına dair yazılı taahhüt veren vatandaşlara maddi teşvik sağlayacağını duyurdu.

ABD merkezli cemaat lideri Zalman Leib Teitelbaum'un denetimindeki "Saf Şekel" adlı yardım fonu, sandığı boykot eden her İsrailliye 200'er dolar ödeme yapacak.

Haberde, söz konusu mali kaynağın, devletten ödenek almayı reddeden dini kurumları desteklemek amacıyla kurulduğu hatırlatılırken, boykot formunu dolduran kişilere yönelik nakit dağıtımının bu gece itibarıyla başlayacağı kaydedildi.

Hasidik Yahudiliğin en büyük kollarından biri kabul edilen Satmar Yahudileri adlı grub, 1900'lerin başında o dönem Avusturya-Macaristan sınırlarında (bugünkü Romanya) ortaya çıktı, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından ise ABD'ye göç ederek New York'un Brooklyn bölgesinde geniş bir topluluk oluşturdu.

Satmar Yahudileri, katı dini bağlılıkları, modern kültüre karşı olmaları ve İsrail Devleti ile siyonizmi reddetmeleri ile biliniyor.

İsrail'de 27 Ekim'de genel seçimlerin yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA
Bit pazarından 730 liraya aldı! Gerçek değerini öğrenince küçük dilini yuttu

Bit pazarından 730 liraya aldı! Gerçek değerini öğrenince küçük dilini yuttu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adalet Bakanı Akın Gürlek: Adliyelerde dezenformasyon ve siber suçlarla mücadele büroları kuruluyor

Adliyelerde iki yeni birim kuruluyor
İspanya'da 87 yaşındaki kadının evinden tahliyesi sokakları karıştırdı: Polis göstericilere müdahale etti

87 yaşındaki kadın sedyeyle evinden atılması sokakları karıştırdı

İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konuldu

O villa da arabalar da imar yolsuzluğunun merkezindeki isme ait
Montella asla karşılaşmak istemediği takımı açık açık söyledi

Asla karşılaşmak istemediği takımı açık açık söyledi
ABD uçak gemisindeki 8 denizci intihar girişiminde bulundu

Orduyu sarsan intihar depremi! Bunalıma giren çok sayıda denizci...
Galatasaray'dan puan almıştı, Süper Lig'de beklenmedik ayrılık

Galatasaray'dan puan almıştı, Süper Lig'de beklenmedik ayrılık

Gamze Özçelik'in eşinden beğeni butonunu çökerten paylaşım

Gamze'nin eşinden beğeni butonunu çökerten paylaşım