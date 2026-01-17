MSB, SAT komandolarının rehine kurtarma eğitimine ilişkin görüntüleri paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Su Altı Taarruz komandolarının rehine kurtarma eğitimine dair görüntüleri paylaştı. Bakanlık, 'Güçlüyüz, cesuruz, daima hazırız. Sessizce geldik, sağ salim aldık, gururla dönüyoruz.' mesajını verdi.
MSB'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Güçlüyüz, cesuruz, daima hazırız. Sessizce geldik, sağ salim aldık, gururla dönüyoruz." ifadelerine yer verildi.
