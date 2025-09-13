Haberler

Kaymakam Başar, Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Kaymakam Başar, Şehit Ailesini Ziyaret Etti
Batman'ın Sason Kaymakamı Furkan Başar, şehit ailesini ziyaret etti.

Şehit Mehmet Emin Artığ'ın ailesiyle bir araya gelen Başar, aile bireyleriyle sohbet etti, taleplerini dinledi.

Başar, devletin her zaman şehitlerin emaneti olan ailelerinin yanında olduğunu belirtti.

Kaymakam Başar'a, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsmail Tepe, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Serkan Şeker ve kurum amirleri eşlik etti.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
