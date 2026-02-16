Sason'dan gençler "Gençler Bakanlığında" programı kapsamında Ankara'ya gitti
Batman'ın Sason ilçesinden 56 genç, 'Gençler Bakanlığında' programı kapsamında Ankara'ya gönderilerek tarihi ve kültürel mekanları ziyaret edecek. Program, gençlerin sosyal, kültürel ve eğitici etkinliklere katılmalarını sağlıyor.
Batman'ın Sason ilçesinden gençler, "Gençler Bakanlığında" programı kapsamında Ankara'ya gönderildi.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serdar Şahin, yaptığı açıklamada, gençlerin Ankara'da başkentin tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret edeceğini ifade etti.
Sason'dan programa 56 gencin katıldığını belirten Şahin, "Gençlerimiz, gezi boyunca sosyal, kültürel ve eğitici etkinliklere katılacak. Bu tür projeler, gençlerimizin ufkunu genişletiyor, milli ve manevi değerlerimizle daha güçlü bağ kurmalarını sağlıyor." dedi.
Kaynak: AA / Metin Özmen - Güncel