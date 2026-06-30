Sason'da motosiklet sürücülerine yönelik denetimler sürüyor

Batman'ın Sason ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakamlık koordinesinde İlçe Emniyet Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Denetimlerde, sürücülerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla kask kullanımı, sürücü belgesi, araç tescili ve plaka kontrolleri ile trafik kurallarına uyulup uyulmadığı denetlendi.

Ekipler, denetimlerin yanı sıra sürücülere trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yaparak kask kullanımının önemi, hız sınırlarına uyulması, trafik işaret ve işaretçilerine riayet edilmesi ile teknik açıdan uygun ve tescilli motosikletlerin kullanılması konusunda uyarılarda bulundu.

Açıklamada, trafik kurallarına uyulmasının can ve mal güvenliğinin korunması açısından büyük önem taşıdığı belirtilerek, denetim ve rehberlik faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceği kaydedildi.