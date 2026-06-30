Haberler

Sason'da motosiklet sürücülerine yönelik denetimler sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın Sason ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Kask kullanımı, sürücü belgesi ve trafik kuralları denetlenirken sürücülere güvenli sürüş konusunda uyarılar yapıldı.

Batman'ın Sason ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakamlık koordinesinde İlçe Emniyet Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Denetimlerde, sürücülerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla kask kullanımı, sürücü belgesi, araç tescili ve plaka kontrolleri ile trafik kurallarına uyulup uyulmadığı denetlendi.

Ekipler, denetimlerin yanı sıra sürücülere trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yaparak kask kullanımının önemi, hız sınırlarına uyulması, trafik işaret ve işaretçilerine riayet edilmesi ile teknik açıdan uygun ve tescilli motosikletlerin kullanılması konusunda uyarılarda bulundu.

Açıklamada, trafik kurallarına uyulmasının can ve mal güvenliğinin korunması açısından büyük önem taşıdığı belirtilerek, denetim ve rehberlik faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Metin Özmen
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır

Arap ülkesi Trump'ın heyecan yaratan iddiasını yalanladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü fenomeni 'Çıplaksınız' diyerek uçağa almadılar

Ünlü fenomeni "Çıplaksınız" diyerek uçağa almadılar
Katilin 'şekerim var' bahanesine acılı anneden tokat gibi soru

Katilin "şekerim var" bahanesine acılı anneden tokat gibi soru
Polislere selam vermek için gitti, 50 bin ceza yeyip ehliyetinden oldu

Polislere selam vermek için gitti, 50 bin ceza yeyip ehliyetinden oldu
Deniz Göktaş'tan 'soruşturma' açıklaması: Bana ulaşan resmi bir bilgi yok

Hakkında soruşturma başlatılan ünlü komedyenden ilk açıklama
Hatay'da yaya geçidi isyanı: Yurt dışında böyle yap, bak nasıl paket ediyorlar

Hatay'da yolda yürürken yaşadığı olay genç kızı isyan ettirdi
İsmailağa Cemaati'nin kilolarca altını buhar oldu! Cübbeli Ahmet isyan etti

Cemaatin kilolarca altını buhar oldu! Cübbeli Ahmet isyan etti
Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil tutuklandı

Haluk Levent'in kardeşi tutuklandı