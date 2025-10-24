Haberler

Sason'da Heyelanlar Sonrası 23 Yerleşim Yeri Ulaşıma Açıldı

Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kuvvetli yağışın ardından meydana gelen heyelanlardan dolayı kapanan 55 yerleşim yerinden 23'ünün yolu ulaşıma açıldı. İlçe özel idare ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sason ilçesinde 22 Ekim'de akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız süren kuvvetli yağış nedeniyle bazı bölgelerde heyelanlar oldu. Toprak kaymaları ve taş kopmaları sonucu ilçeye bağlı 25 köy ve 30 mezra yolu ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdare ekipleri, iş makineleriyle kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucu 23 yerleşim yerinin yolu açıldı. Kapalı olan 7 köy ve 25 mezra yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
