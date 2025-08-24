Sason'da 2025-2026 Eğitim Yılı Hazırlık Toplantısı Yapıldı

Batman'ın Sason ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılına hazırlık toplantısı yapıldı.

Sason Kaymakamı Furkan Başar'ın başkanlığında yapılan toplantıda, okul güvenliği ve genel eğitim ve öğretim konuları değerlendirildi.

Başar, yaptığı konuşmada, öğrencilerin huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir eğitim ortamında yeni yıla başlamaları amacıyla tüm tedbirleri aldıklarını belirtti.

Okulların fiziki şartlarındaki eksiklikleri hızla giderdiklerine aktaran Başar, okul çevresinde huzurlu bir ortam için tüm güvenlik önlemlerinin alındığını söyledi.

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamuran Aldemir, şube ve okul müdürleri katıldı.