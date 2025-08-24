Sason'da 2025-2026 Eğitim Yılı Hazırlık Toplantısı Yapıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Sason ilçesinde, Kaymakam Furkan Başar başkanlığında 2025-2026 eğitim öğretim yılına yönelik toplantı yapıldı. Toplantıda okul güvenliği ve eğitim konuları ele alındı.

Batman'ın Sason ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılına hazırlık toplantısı yapıldı.

Sason Kaymakamı Furkan Başar'ın başkanlığında yapılan toplantıda, okul güvenliği ve genel eğitim ve öğretim konuları değerlendirildi.

Başar, yaptığı konuşmada, öğrencilerin huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir eğitim ortamında yeni yıla başlamaları amacıyla tüm tedbirleri aldıklarını belirtti.

Okulların fiziki şartlarındaki eksiklikleri hızla giderdiklerine aktaran Başar, okul çevresinde huzurlu bir ortam için tüm güvenlik önlemlerinin alındığını söyledi.

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamuran Aldemir, şube ve okul müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Metin Özmen - Güncel
Barış Alper için Galatasaray'dan 6 şart! Dursun Özbek birinden bile taviz vermiyor

Barış Alper için 6 şart! Dursun Özbek birinden bile taviz vermiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail ordusu Yemen'e saldırı düzenledi

Gazze'yi işgale hazırlanan İsrail'in hedefinde o ülke var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.