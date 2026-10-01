SASKİ, Sapanca Gölü'nün 2 günde 30 santimetre yükseldiğini açıkladı

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SAKARYA'da son günlerde etkili olan kuvvetli yağışların ardından Sapanca Gölü'nün su seviyesi, 2 günde 30 santimetre yükseldi. Gölün yaklaşık 15 milyon metreküp su kazandığı, bu miktarın Sakarya'nın yaklaşık 3 aylık ortalama içme suyu tüketimine karşılık geldiği belirtildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ), kent genelinde etkili olan kuvvetli yağışların Sapanca Gölü'ne etkisine ilişkin rapor yayımladı. SASKİ'nin raporunda, yağışların son 27 yılın en kuvvetli yağışları olduğu belirtildi. Rapora göre, yağışlar öncesinde 29 metre 55 santimetre seviyesinde bulunan Sapanca Gölü'nün su seviyesi, 30 Eylül itibarıyla 29 metre 85 santimetreye yükseldi. Böylece gölün su seviyesi 2 günde 30 santimetre arttı.

SASKİ verilerine göre, yükselişle birlikte Sapanca Gölü yaklaşık 15 milyon metreküp su kazandı. Bu miktarın Sakarya'nın yaklaşık 3 aylık ortalama içme suyu tüketimine karşılık geldiği bildirildi. Kent genelinde etkili olan yağışların ardından SASKİ ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. DSİ ve AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda 560 personel ve 225 araç görev yapıyor.

Ekiplerin Geyve'den Sapanca'ya, Hendek'ten Kocaali ve Karasu'ya, Erenler ve Adapazarı'na kadar kentin birçok noktasında yağış nedeniyle oluşan olumsuzluklara müdahale ettiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı