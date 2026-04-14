Tekirdağ'dan kısa kısa
Cengiz Çalışkan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ile makamında bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ayrıca, Tekirdağ Müftüsü Mustafa Bilgiç'e de ziyaret gerçekleştirildi. Süleymanpaşa'da 'Kariyer Günü' etkinliği düzenlendi.
Şarköy Roman Koordinatörü Cengiz Çalışkan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.
Soytürk ve Çalışkan makamda bir süre görüştü.
Çalışkan, yaptıkları çalışmalarla ilgili Soytürk'e bilgi verdi.
-İl Müftüsü Bilgiç'e ziyaret
Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer ve Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcı Vekili Murat Yiğiter, Tekirdağ Müftüsü Mustafa Bilgiç'i ziyaret etti.
Tunçer, Yiğiter ve Bilgiç makamda bir süre sohbet etti.
Bilgiç, ziyaret için Tunçer ve Yiğiter'e teşekkür etti.
-Süleymanpaşa'da "Kariyer Günü" etkinliği düzenlendi
Süleymanpaşa Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Tekirdağ Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseliler Derneği iş birliğinde "Kariyer Günü" etkinliği düzenlendi.
Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi hedefleri kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte okulun 1998 yılı mezunları öğrencilerle bir araya geldi.
Konuklar, mesleki birikimlerini ve kariyer tecrübelerini öğrencilerle paylaşarak turizm ve otelcilik alanındaki gelişmeler, sektörel fırsatlar ve kariyer planlaması süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.