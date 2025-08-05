Şarköy'de Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan yangında, evde yalnız bulunan 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
Yeniköy Mahallesi'nde Salih Üstün'e ait tek katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yapılan incelemede, yangın esnasında evden çıkamayan Salih Üstün'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA / Yeliz Dermen - Güncel