Şarköy'de Uyuşturucu Ele Geçirilen Şüpheli Gözaltına Alındı
Şarköy ilçesinde durumundan şüphelenilen B.G. isimli şüpheli üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu. Şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Şarköy ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri B.G'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Ergene ilçesinde üzerinde ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sağlık Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri F.M.A'yı durdurdu.
Üst aramasında tabanca ve fişek ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli yakalandı
Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri V.G'yi durdurdu.
Üst aramasında 8,5 gram olan esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.