Şarköy Açıklarında Kalp Krizi Geçiren Gemi Personeli Tahliye Edildi

Şarköy Açıklarında Kalp Krizi Geçiren Gemi Personeli Tahliye Edildi
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında bir gemide kalp krizi geçiren 56 yaşındaki Selim Güngör, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında bir gemide rahatsızlanan bir personel, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk bayraklı "Chem Leader" isimli gemide çalışan Selim Güngör (56) kalp krizi geçirdi.

Bunun üzerine gemi personeli, Sahil Güvenlik Komutanlığından yaralının tahliyesi için yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen ekiplerce denizden tıbbi tahliyesi yapılan Güngör, Mürefte Balıkçı Barınağı'na getirildi.

Güngör, ambulansla Şarköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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