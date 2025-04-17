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Şarkışla'da kermes düzenlendi

Şarkışla'da kermes düzenlendi
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde öğrenciler tarafından kermes düzenlendi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde öğrenciler tarafından kermes düzenlendi.

Şehit Doğan Kaya İlkokulu'nda okul aile birliği tarafından düzenlenen kermeste, okul atölyeleri ve çeşitli bölümlerde veli, öğrenci ve öğretmenler tarafından hazırlanan materyallerle velilerin yaptığı el yapımı yiyecekler satışa sunuldu.

Okul Aile Birliği Başkanı Burcu Günbulut, yaptığı açıklamada, okul ve öğrencilerin ihtiyaçlarına destek sağlamak amacıyla Valilik himayesinde yürütülen Hedef Aile Projesi kapsamında kermes düzenlediklerini söyledi.

Günbulut, kermese katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Okul bahçesinde düzenlenen kermese, Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

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Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel
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