Şarkışla'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Sivas'ın Şarkışla ilçesinde protesto edildi.

Kalenin Uşağı Derneği tarafından organize edilen protestoda sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Türk ve Filistin bayraklarıyla Atatürk Anıtı önünde toplandı, İsrail ve destek veren ülkeler aleyhine slogan attı.

Dernek Başkanı Ahmet Turan Yılmaz, zulmün bir an önce sona ermesini istedi.

Eyleme katılan vatandaşlara teşekkür eden Yılmaz, "Savaşın bile bir onuru vardır. İsrail'in en son yaptığı hastane saldırısı göz ardı edilecek bir durum değildir. İsrail'in karşısında, kendi haklarını ve topraklarını savunan Filistinli kardeşlerimizle birlik olma zamanıdır. İsrail, yaptığı zulümlerin bedelini ödemek zorundadır." dedi.