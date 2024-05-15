Üye Girişi
Haberler

Şarkışla'da Hacı Adayları Uğurlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hacı adayları için düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, adayların heyecanını paylaştığını belirtti. Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin ise adaylara iyi yolculuklar diledi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi.

Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, Muhsin Yazıcıoğlu Cami ve Külliyesi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, kutsal topraklara gidecek adayların heyecanını kendisinin de yaşadığını söyledi.

Hacı adaylarının kutlu bir yolculuğa çıktığını belirten Öztürk, "İnşallah orada hem İslam alemi hem de devletimiz için dua edersiniz. Allah bu yola gitmeyi gönlünden geçiren herkese nasip etsin." dedi.

Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin ise kutsal topraklara giden hacı adaylarına iyi yolculuklar diledi.

İlçe Müftüsü Tayyip Koçer'in yaptırdığı duanın ardından hacı adayları kutsal ???????topraklara uğurlandı.

Kaynak: AA / Güncel

Kasım Gültekin Samet Öztürk Şarkışla Sivas Yerel Haberler Dünya Güncel Haberler

3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha

3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha

 Eski günlerine döndüğü söylenen Arda Kural'ın son hali

Eski günlerine döndüğü söylenen Arda Kural'ın son hali

 Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayhan Bora Kaplan'ı sordular

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayhan Bora Kaplan'ı sordular
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title