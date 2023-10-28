Şarkışla'da esnaf Hasan Pınarbaşı, iş yerini Atatürk posterleriyle süslüyor

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde esnaf Hasan Pınarbaşı, işlettiği çay ocağını Atatürk posterleri ve bayrakla süslüyor.

İlçede 13 yıldır çay ocağı işleten Pınarbaşı, çocukluğundan beri Atatürk'e karşı sevgisi olduğunu söyledi.

Okulda öğretmenlerinin Atatürk'ü sıklıkla anlattığını belirten Pınarbaşı, "Ülkemizi kurtardığından ve çalışmalarından dolayı içimde bir sevgi birikti. Bu sevgiyi de iş yerimi Atatürk posteri ile süsleyerek göstermeye çalışıyorum. Öncelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bizlere güzel bir ülke bıraktılar. Bizler de gençlerimize, çocuklarımıza güzel bir emanet bırakmak istiyoruz." dedi.