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Şarkışla'da çöplük yangını söndürüldü

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çıkan çöplük yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Belediye Başkanı Kasım Gültekin, yangının neden çıktığının araştırıldığını ve önlemlerin alınacağını belirtti.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde şehir çöplüğünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Gündüz mevkisindeki çöp dökülen alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Bölgeyi inceleyen Belediye Başkanı Kasım Gültekin, yangının neden çıktığının araştırıldığını, benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınacağını söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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