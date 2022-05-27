Şarkışla'da çiftçiler yağmur duası yaptı - Haberler

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Şarkışla'da çiftçiler yağmur duası yaptı

AA - Kemal Erdoğmuş - Güncel
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Sivas'ın Şarkışla ilçesi Gürçayır beldesinde çiftçiler, yağmur duasına çıktı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Gürçayır beldesinde çiftçiler, yağmur duasına çıktı.

Cuma namazı sonrası belediyenin düğün salonu önündeki parkta toplanan çiftçilere belde halkı ve köylerden gelen vatandaşlar da eşlik etti.

Burada kılınan iki rekat nafile namazından sonra Merkez Cami imamı Abdulkadir Temiz ve Yukarı Cami imamı Seyit Çam, yağmur duası yaptı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından vatandaşlara yemek ikram edildi.

Yağmur duasına Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay

Oğuz, Gürçayır Belediye Başkanı Temel Toy, Ziraat Odası Başkanı Azimet Topçu ve bazı siyasi parti temsilcileri de katıldı.

AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel

Gürçayır Şarkışla Sivas Cuma Güncel Haberler

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