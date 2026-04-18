Şarkıcı Rıza Tamer, son yolculuğuna gitarıyla uğurlandı

Reçeteli ilaçlarını aldıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan şarkıcı Rıza Tamer Şişman, yaşamını yitirdi. Ula'da düzenlenen cenaze törenine ailesi ve sevenleri katıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, reçeteli ilaçlarını içtikten sonra fenalaştığı öne sürülen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren şarkıcı Rıza Tamer Şişman (43), Ula ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şişman'ın gitarı tabutunun önüne konulurken, annesi Sevgül Dalbudak oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü.

Olay, önceki gün saat 20.00 sıralarında, Çırkan Mahallesi Şenkal Sokak'ta meydana geldi. Şarkıcı Rıza Tamer Şişman, reçeteli ilaçlarını içtikten bir süre sonra fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi evinde yapılan Şişman, arkadaşı Ş.T.E. eşliğinde ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan ve buradaki müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye sevk edilen Şişman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Şişman'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine Cumhuriyet savcısı tarafından inceleme yapıldı. Rıza Tamer Şişman'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İşlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Rıza Tamer Şişman'ın cenazesi, Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'ndeki İskele Mezarlığı'na getirildi. Cenazeye, Şişman'ın annesi Sevgül Dalbudak, babası Haldun Şişman, kardeşi Rıfat Şişman, yakınları ve sevenleri katıldı.

Rıza Tamer Şişman'ın gitarı tabutunun önüne konuldu. Sevgül Dalbudak oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı dökerek, "Annem. Kalbi temiz, gönlü temiz oğlum, giderken herkesle helalleşmiş" dedi.

Rıza Tamer Şişman'ın cenazesi ikindi vakti kılınan namazın ardından İskele Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar

Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada! 'Hamile kaldı, ben de kafasına sıktım'

Gülistan Doku'nun nasıl öldürüldüğünün itirafı geldi
Bomba iddia: Özkan Yalım’ın otelinde 254 adet kaset bulundu

Tam 254 adet! Siyaset gündemine bomba gibi düşen kaset iddiası

Haberler.com
500

Trump'ın açıklamasına İran'dan dakikalar sonra yanıt

İran, Trump'a anında yanıt verdi! Asla geri adım atmıyorlar
Trump canlı yayında antidepresan istedi

Canlı yayındaki isteği, toplantıya damga vurdu
Uğurcan'a dev talip! Dünyanın en iyi kalecisinin yerine geçecek

Dünyanın en iyi kalecisinin yerine geçecek
Bakanlık harita paylaşıp 20 şehrimizi uyardı: Dikkatli ve tedbirli olun

Bakanlık harita paylaşıp 20 şehrimizi uyardı: Dikkatli olun
Trump'ın açıklamasına İran'dan dakikalar sonra yanıt

İran, Trump'a anında yanıt verdi! Asla geri adım atmıyorlar
16 yaşındaki milli sporcu Feyza'nın şüpheli ölümü

Kayıp milli sporcunun şüpheli ölümü! Korkunç halde bulundu
Sokak kedisi, dükkanda asılı haldeki döneri yedi

Yer İstanbul! Dönercide skandal görüntüler