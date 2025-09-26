Haberler

Şarkıcı Güllü, Yalova'daki Evinden Düşerek Hayatını Kaybetti

Şarkıcı Güllü, Yalova'daki Evinden Düşerek Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
52 yaşındaki ünlü şarkıcı Gül Tut, Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Olayın nedeninin henüz belirlenemediği bildiriliyor.

"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, Yalova'daki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

52 yaşındaki Tut, Çınarcık ilçesinde bulunan evinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tut'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Şarkıcının cenazesi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
