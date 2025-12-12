Haberler

Sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan kızı adliyeye sevk edildi

Güncelleme:
Yalova'da şarkıcı Gül Tut'un düşerek ölümüyle ilgili 'kasten öldürme' suçlamasıyla kızı Tuğyan Ülkem Gülter gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili devam eden soruşturmada Gülter, annesinin ölümünde suçlamaları reddetti.

Yalova'da, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili "kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, adliyeye sevk edildi.

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden 26 Eylül'de düşen Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alınan Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yurt dışına çıkış hazırlıkları yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Gülter ile Ulu'nun ifadeleri, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz nezaretinde dosyada görevli 2 cumhuriyet savcısı tarafından İl Emniyet Müdürlüğünde alındı.

Gülter ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliye girişinde gazetecilerin, "Annenizi siz mi öldürdünüz?" sorusuna "Hayır. Gerçekler çıkacak ortaya." cevabını verdi.

Olay

Şarkıcı Gül Tut (52), 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti. Tut'un cenazesi, İstanbul'da toprağa verilmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, bir süredir teknik takipte tutuldukları öne sürülen Tut'un kızı Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Ulu, yurt dışına çıkış hazırlıkları yaptıkları iddiası üzerine İstanbul'da gözaltına alınıp, Yalova'ya getirilmişti. Ulu'nun babası Arif Ulu ile 2 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel
