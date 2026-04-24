Şarkıcı Ferhat Göçer, Kosova'da konser verdi

Şarkıcı Ferhat Göçer, "23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı" kapsamında Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde konser verdi.

Prizren Spor Salonu'nda düzenlenen konsere, Kosova Topluluklar ve İşbirliğinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Başkan Yardımcısı Yahya Coşkun, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı'nın yanı sıra Kosovalı ve Türk kurum temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

İki ülke milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende konuşan Başbakan Yardımcısı Damka, konseri düzenleyen TİKA'ya ve Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür etti.

Damka, "Sizler var oldukça, bizler var oldukça bu topraklarda Türklük daim kalacaktır." diye konuştu.

TİKA Başkan Yardımcısı Coşkun da konuşmasında bayramı kutlayarak, Türkiye'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve TİKA Başkanı Abdullah Eren'in selamını getirdiğini belirtti.

Büyükelçi Angılı da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Kosova Türkleri Milli Bayramı'nı kutladı.

Konuşmaların ardından şarkıcı Ferhat Göçer sahne aldı.

Göçer'e gecenin sonunda Başbakan Yardımcısı Damka tarafından plaket takdim edildi.