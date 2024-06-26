1. Şarkı söyleyen papağanın çeşitli görüntüleri

Çince"Ben küçük bir kuşum" şarkısını söyleyen bir Amazon papağanı internette büyük beğeni topladı. Papağanın şarkıyı söylerken aynı zamanda şarkı sözlerine uygun davranışlar sergilemesi de dikkatlerden kaçmadı.

Yüksek zekalarıyla tanınan Amazon papağanları, sergiledikleri kabiliyetlerle her daim zekalarını yansıtırlar.

Çin'de amazon papağanlarını evcil hayvan olarak beslemek isteyen kişilerin özel bir izne sahip olması gerekiyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanchang'dan bildiriyor.

(XHTV)